Recrudescence des vols de voitures anciennes dans le Chatillonnais

Les gendarmes de Montbard demandent aux propriétaires de voitures anciennes d'être prudents. Depuis le début de l'année, il y a eu six vols de vieilles voitures dans le secteur. La gendarmerie rappelle quelques conseils de prudence

Entre le mois de janvier et le weekend dernier, six voitures anciennes ont été volées dans le Chatillonnais. Une seule a été retrouvée, abandonnée un peu plus loin, mais personne n'a encore été interpellé. Les voitures étaient des 2CV, une Citroën ID ou encore une Peugeot 404.

Les voitures anciennes ne sont pas forcément des voitures de collection. Mais elles sont de plus en plus rares, leurs pièces détachées aussi, et elles attirent donc les voleurs qui pourront les revendre à bon prix.

Il faut toujours fermer sa voiture à clé

La gendarmerie de Montbard invite les propriétaires de voitures anciennes à se faire connaître. Les forces de l'ordre pourront ainsi tenir à jour une liste des voitures dites à risque et pourront éventuellement organiser des rondes autour des propriétés.

Le chef d'escadron Julien Gossement qui dirige l'unité de gendarmerie de Montbard rappelle aussi quelques conseils de prudence. Des conseils de bon sens, mais qui n'ont pas été toujours appliqués par ceux qui se sont fait voler leur voiture : "il faut toujours fermer sa voiture à clé, même quand on descend juste pour acheter le pain, et même quand la voiture est garée dans une propriété privée."

D'ailleurs, il faut penser à fermer le portail de la propriété à clé. Et quand c'est possible, il vaut mieux garer sa voiture ancienne dans un garage fermé à clé. Ou tout au moins la bâcher, pour éviter d'attirer l'oeil des potentiels voleurs.