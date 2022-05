Recrudescence importante des cambriolages dans les commerces de Béziers

Les vols par effraction dans les commerces ont été multipliés par trois à Béziers au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de l'an passé. La police nationale a renforcé ses équipes de nuit permettant ainsi de stopper cette recrudescence. Six suspects ont été interpellés.

Les commerces de Béziers n'ont pas été épargnés ce début d'année par les vols par effraction. Selon nos informations, les infractions ont augmenté de plus de 333 % au premier trimestre 2022. Quelque 47 plaintes ont été déposées au commissariat de Béziers, contre seulement 14 sur la même période en 2021.

Il faut remonter à 2019 pour observer la même tendance. Les plus impactés sont les bureaux de tabac et les établissements spécialisés dans la restauration rapide, comme par exemple McDonald's et Burger King. Les contrevenants sont persuadés d'y trouver des euros en liquide.

Face à cette recrudescence conjoncturelle, des moyens importants ont été mis en place par la police nationale pour stopper cette hausse sensible. Les équipes des services enquêtes ont été affectées la nuit, renforçant ainsi celles de la brigade anticriminalité.

Cette stratégie a fini par payer permettant rapidement l'arrestation de trois équipes responsables à elles seules d'au moins la moitié des faits recensés. Il s'agit uniquement de locaux. L'un de auteurs agissait seul. Cet homme bien connu des autorités avait été libéré de prison six mois plus tôt. Ce Biterrois purgeait une peine de prison après avoir été interpellés pour les mêmes faits en 2019. Tous ont été depuis présentés en comparution immédiate et reconnus coupables.

Dans l'ensemble, les vols par effraction baissent depuis 2019, tous secteurs confondus : 463 plaintes enregistrées en 2021 contre 22% de plus trois ans plutôt. Cette tendance (à la baisse) est aussi observée chez les particuliers, même si le nombre de cambriolages reste très élevé : 343 victimes en 2021, contre 366 l'année précédente. Cette baisse est d'ailleurs assez marquée au premier trimestre : 53 particuliers ont été la cible de malfaiteurs alors que les plaintes étaient deux fois plus importantes en 2020 (122 plaintes enregistrées).

Depuis le mois d’avril, les cambriolages dans les commerces auraient stagné. Mais qu'en sera t-il ces prochains mois, avec les beaux jours et la venue d'une nouvelle population estivale ?