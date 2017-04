"Un frigo a été jeté du premier étage sur l'ambulance" : une femme marin-pompier raconte pourquoi elle jette l'éponge

Elle était marin-pompier à Marseille. Elle a raconté, mardi 4 avril sur France Bleu Provence, pourquoi elle a décidé de quitter ce métier.

Lucie* a décidé de rendre son uniforme de marin-pompier. Invitée de France Bleu Provence, mardi 4 avril, elle raconte les violences et l'isolement qu'elle a ressenti. "On subit un certains nombres de choses. On peut aller dans certains quartiers, mais généralement, ça ne se passe pas très bien." C'est pourquoi elle a préféré arrêter. Certains événements qu'elle a vécu sont édifiants.

Entre violences et isolement

"Un frigo a par exemple été jeté du premier étage sur notre ambulance. On n'était pas à l'intérieur heureusement... Mais c'était très très violent", raconte-t-elle. "Cela remonte au niveau de la hiérarchie, mais au final il n'y a rien qui se fait à notre niveau", explique Lucie, abattue. "On nous dit toujours la même chose : il faut continuer, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas stigmatiser... Mais du coup, on est impuissants."

A tel point qu'aujourd'hui, Lucie est écœurée de ce métier. D'autant plus qu'il y a "très peu de femmes" au sein des marins-pompiers. "Dans la caserne où j'étais, on était deux. Tout le reste, c'était uniquement des hommes. Cela peut relativement bien se passer, mais il y a moins de cohésion, donc sur le terrain c'est aussi plus difficile pour nous."

"On ne s'attend pas du tout à ça"

"Quand vous partez sur certains lieux et que ça se passe mal quand vous y allez, vous n'avez plus envie d'y aller justement", avoue Lucie. Pourtant, elle a choisi ce métier par passion."On ne s'attend pas du tout à ça. Quand on voit [ce métier] de l'extérieur, on se dit que les pompiers sont respectés, reconnus. Quand vous êtes dans l'envers du décor (...), c'est un choc."

Pour illustrer ce choc, Lucie explique par exemple que les marins-pompiers de Marseille ne passent plus à certains endroits pour vendre leur traditionnel calendrier. "On se faisait insulter, il y a des trucs qui étaient jetés par la fenêtre, on ne nous ouvrait pas..."

*Le prénom a été modifié.