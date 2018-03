Châlons-en-Champagne, France

Dans toute la France, une minute de silence a été respectée en mémoire de l'officier de gendarmerie Arnaud Beltrame, tué vendredi lors de l'attaque du supermarché de Trèbes dans l'Aude. A Châlons-en-Champagne, une cérémonie ouverte exceptionnellement au public s'est déroulée dans la cour de la caserne. Des gendarmes venus de différentes brigades de la Marne et des membres du GIGN y ont participé. Mais aussi des anonymes.

La cérémonie présidée par le colonel de Lorgeril s'est déroulée dans la cour de la caserne. © Radio France - Sophie Constanzer

Des gendarmes sont rentrés de patrouilles ce week-end avec des bouquets de fleurs -- le colonel Ronan de Lorgeril

"Je suis venue pour leur rendre hommage parce qu'on a besoin d'eux, ils sont courageux, la preuve avec cet homme là qui a donné sa vie pour sauver une dame...", souligne Martine, qui habite Recy. Et des témoignages de sympathie venus d'anonymes, parfois surprenants, il y en a eu à la caserne de Châlons-en-Champagne ces derniers jours. "Je peux vous dire que des gendarmes sont rentrés de patrouilles ce week-end avec des bouquets de fleurs qu'on leur a offfert, _avec des dessins d'enfants qu'on leur a offert..._", explique le colonel Ronan de Lorgeril, qui commande le groupement de gendarmerie départemental de la Marne. Des dessins précieusement conservés à la caserne.

Des fleurs déposées par des citoyens sont au pied du monument aux morts de la caserne de Châlons. © Radio France - Sophie Constanzer

Arnaud Beltrame : un modèle pour tous les gendarmes ?

La mort du gendarme Arnaud Beltrame, élevé au grade de colonel, nourrit bien sûr les discussions dans la caserne de Châlons-en-Champagne (où vivent entre 100 et 120 familles). "Il a eu un comportement hors de la norme et en poussant à l'extrême les valeurs militaires qui sont celles de l'ensemble des militaires de la gendarmerie", souligne le colonel Ronan de Lorgeril. Et beaucoup se demandent comment ils auraient agi à la place de leur "frère d'armes". "A un moment il a pris la décision et il savait pertinemment qu'il allait faire le sacrifice ultime... ça me touche, et oui c'est un modèle", avoue l'adjudant chef Annequin, qui travaille à la brigade de Tiéblemont Farémont.