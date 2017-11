663.000 appareils électroniques et électriques recyclés en 2016 en Indre-et-Loire

Ce mercredi est la journée mondiale du recyclage. L'occasion de détailler le recyclage des appareils électriques et électroniques en Indre-et-Loire. Plus de dix kilogrammes ont été jetés par habitant et par personne en 2016. 663.000 appareils ont été collectés en Touraine.

Ce mercredi, c'est la journée mondiale du recyclage. Rien que sur l'agglomération de Tours en 2016, 154.000 tonnes ont été collectées. Le taux de valorisation, de recyclage, est de 48%. Le reste est enfoui, essentiellement à Sonzay et un peu à Chanceaux-près-Loches. Le recyclage est une activité économique qui a le vent en poupe. 64 entreprises sont identifiées en Indre-et-Loire. L'un des secteurs les plus porteurs mais aussi les plus techniques est le recyclage des appareils électriques et électroniques, un secteur en pleine croissance. Pour la première fois en 2016, le cap des dix kilogrammes jetés par an et par habitant a été franchi en France, tout comme en Indre-et-Loire.

Un foyer compte entre 73 et 118 appareils électroniques et électriques

663.000 appareils ont été collectés en Indre-et-Loire en 2016 selon les données fournis par l'organisme Eco-Systèmes, soit une hausse de 20% de la collecte en l'espace d'un an. En moyenne, un tourangeau a jeté 10,3 kilogrammes d'appareils électroniques l'an dernier. La collecte est très inégale suivant les secteurs. Le taux est très élevé sur l'agglomération tourangelle, beaucoup moins en périphérie, par exemple sur le Val d'Amboise, où 19.000 appareils ont été collectés l'an dernier, soit 5,6kg par habitant.

Entre 5 et 11 appareils remisés dans un placard en moyenne, inutilisés ou qui ne marchent plus

Les appareils électroniques et électriques fleurissent dans les maisons ou les appartements (four, frigo, lave-vaisselle, radio-réveil, ordinateurs, tablettes ou encore jouets pour enfants...). Un foyer compte entre 73 et 118 appareils selon une enquête menée en 2015. Toujours en moyenne, un foyer a entre 5 et 11 objets inutilisés ou qui ne fonctionnent plus. Le plus remisé dans les placards, c'est l'appareil photo, suivi du téléphone portable.

Le taux de recyclage des appareils électroniques ou électriques dépasse les 80%

80% d'un appareil est recyclé : l'aluminium et le plastiques deviennent des pièces pour automobile, le cuivre sert à refaire du câblage, le métal est recyclé dans les armatures pour renforcer le béton, le verre des tubes cathodiques est recyclé et sert à fabriquer des matériaux de construction. Le reste, le bois et les poussières, servent de combustibles ou sont enfouis.