Recycler les cheveux des Mayennais pour éviter de futures marées noires

Des cheveux peuvent permettre de lutter contre la catastrophe environnementale à l'île Maurice. Le bateau d'un armateur japonais a heurté le 25 juillet dernier un récif, des hydrocarbures se sont échappés de la coque et souillent les côtes, le bateau transportait 4.000 tonnes de fioul et diesel. L'ONG française Octop'us lance un appel aux compagnies aériennes et à l'armée française pour envoyer 200 mètres cubes de cheveux, soit 20 tonnes de cheveux, aux habitants de l'Île Maurice. L'objectif est qu'ils fabriquent des boudins avec des collants, pour endiguer la progression de la marée noire. Ces cheveux ont été collectés ces derniers mois par l'association française "Coiffeurs Justes", créée il y a 5 ans, dont le but est de revaloriser les cheveux coupés pour en faire notamment des filtres anti-pollution.

"Un kilo de cheveux peut absorber entre 6 et 8 litres d'hydrocarbures"

Car les cheveux ont un très grand pouvoir absorbant, "un kilo de cheveux peut absorber entre 6 et 8 litres d'hydrocarbures, le gras se met sur la surface du cheveux, en fait ça retient tous les produits gras" explique Thierry Gras, coiffeur dans le Var et président de l'association Coiffeurs Justes. L'association a 20 tonnes de cheveux en stock, déjà conditionnées en cartons, prêts à partir pour l'île Maurice. "Ce sont des cheveux que l'on stocke depuis plus de deux mois, qui sont sains, sans le covid, ces cheveux sont emballés et sains". Il suffira ensuite de les déposer le long des côtes. "C'est le même principe qu'une éponge, on récupère des collants recyclés, ils peuvent même les mettre dans des sacs en toile de jute, pour essayer de pomper le plus possible, le plus vite possible, pour que ça fasse le moins de dégâts possible".

3.300 Coiffeurs Justes en France

En France, il y a 3.300 Coiffeurs Justes, il en faudrait encore plus estime Nelly Gilbert, membre de l'association et coiffeuse en Mayenne à Courcité. "Je crois qu'il est plus que temps qu'on se mobilise, nous coiffeurs à notre niveau. Recycler les cheveux pour des luttes comme ça c'est quand même extraordinaire, recyclons-les au maximum. Parce que des marées noires il y en aura d'autres, hélas".

Coiffeurs Justes collecte 40 tonnes de cheveux par an, sur les 4.000 coupées en France chaque année. Nelly Gilbert en collecte 2 kilos par mois.

Selon le Premier ministre, "tout le fioul encore présent dans le bateau a été pompé des réservoirs", mais "environ 800 tonnes ont été déversées dans la mer" pour atteindre les côtes de l'île Maurice. 570 tonnes ont été collectées dans le lagon et sur la côte. Il reste donc encore plus de 200 tonnes d'hydrocarbure qui pourraient souiller les côtes de l'île.