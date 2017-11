Recycler les vélos volés d'Avignon avec la police

Le vol de vélo n'est pas une fatalité. L'association Roulons A Vélo grave les vélos pour dissuader les voleurs. La police peut consulter cette base de vélos gravés mais les propriétaires de vélos rechignent à déposer plainte. Pourtant la police interpelle des voleurs de vélos en Vaucluse.

Le Dossier Du Jour est consacré aux vols de vélos. Les cyclistes évoquent une fatalité mais l’association Roulons A Vélo grave les vélos pour leur proposer l’équivalent d’une carte grise cycliste. La police demande aux propriétaires de vélos volés de déposer plainte car vidéo surveillance et enquêtes permettent de retrouver des vélos… et pas toujours leurs propriétaires.

Le garage à vélo de l'hôtel de police a stocké parfois plusieurs dizaines de vélos volés en attente de leurs propriétaires. Après une année, les vélos sont cédés à des associations (Rhezo à Carpentras pour les personnes en difficulté ou Roulons A Vélo à Avignon pour recycler). La police incite les cyclistes à graver les vélos pour identifier les propriétaires.

L'association Roulons A Vélo retape et revend des vélos d'occasions à l'origine vérifiée. Tous ces vélos sont gravés. Les particuliers peuvent le faire pour une somme modique auprès de l'association. Le numéro inscrit sur le cadre au-dessus du pédalier permet à la police de suivre ces vélos.

Les cyclistes déplorent une fatalité, ils ont parfois ressentis le vol de leur vélo comme "un traumatisme" et estiment que la police "n'en a rien à foutre". Mais la police enquête. Un receleur de Carpentras a été interpellé: il avait revendu sur internet prés d'un millier de vélos volés. Les enquêteurs expliquent que son garage était une "caverne d'Ali Baba" du vélo volé. Grace à la vidéo-surveillance, deux voleurs de vélos ont été interpellés en flagrant-délit à Avignon. Les deux propriétaires n'ont pas déposé plainte. Les deux vélos dérobés saisis attendent leurs propriétaires dans le garage de l'hôtel de police d'Avignon.

"On se sent comme si on s'était voler son cheval en plein milieu du désert. C'est une fatalité" - David, deux vélos volés par an en moyenne à Avignon