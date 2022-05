Redoine Faïd, l'évadé de la prison de Réau en Seine-et-Marne renvoyé aux assises

Le braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd et dix personnes suspectées d'avoir participé à son évasion spectaculaire de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en 2018 sont renvoyés aux assises. Parmi ses complices présumés, deux de ses frères et trois de ses neveux seront jugés.

Le 1er juillet 2018, il s'était échappé de la prison de Réau en Seine-et-Marne en hélicoptère grâce à un commando armé. Le braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd, aujourd'hui âgé de 49 ans, avait été arrêté trois mois plus tard dans un appartement à Creil dans l'Oise. Lui et dix personnes soupçonnées de l'avoir aidé à s'évader sont renvoyés aux assises.

Selon l'ordonnance de mise en accusation (OMA) des juges d'instruction rendue ce mercredi 5 mai et consultée par l'AFP, deux de ses frères et trois de ses neveux notamment seront jugés pour complicité dans l'organisation et la réalisation de cette évasion.

En fonction de leur degré d'implication supposé, les mis en cause comparaîtront aux assises pour "évasion", "détournement d'aéronef", "enlèvement et séquestration", le tout en bande organisée, ou encore "association de malfaiteurs".