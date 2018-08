Redon : les deux touristes allemands disparus sur le canal Brest-Nantes retrouvés sains et saufs

Par Morgane Heuclin-Reffait, France Bleu Armorique

Une maman et son fils âgé de sept ans, de nationalité allemande, ont disparu du bateau sur lequel ils faisaient une croisière en famille cet après-midi. L'important dispositif de recherches déployé a permis de les retrouver sains et saufs sur la berge une heure plus tard.