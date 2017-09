Rédouane Ikil licencié par la Poste malgré son acquitement

Rédouane Ikil a été acquitté le 30 juin dernier par la cour d'assises de Haute-Garonne. La poste a pourtant décidé de le licencier au terme de la procédure disciplinaire. Une décision incompréhensible pour Rédouane Ikil.

Rédouane Ikil a été licencié par la poste. Rédouane Ikil c'est ce palois directeur d'agences à la poste. Il a été impliqué dans l'attaque en 2012 et 2013 de deux agences postales dont il a été le directeur à Toulouse. Il était soupçonné de complicité mais en juin dernier il a été acquitté à l'issue de son proces devant la cour d'assises de Haute-Garonne à Toulouse. La procédure disciplinaire à son encontre au sein de la poste a débouché, malgré cet acquittement, par son licenciement qui vient de lui être signifié.

Je suis complètement abattu et je ne comprends toujours pas la décision de la poste. Je suis condamné par la poste alors que j'ai été acquitté par la justice. Je suis atterré. Je n'arrive pas à comprendre. C'est incompréhensible. Il me reste les prud’hommes et je me réserve le droit d'attaquer au pénal s'il y a matière—Rédouane Ikil sur France Bleu Béarn