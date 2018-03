Hohrod, France

Il y a eu plusieurs avalanches mortelles ces derniers jours dans les Alpes et dans les Pyrénées. Dans les Vosges, le danger d'avalanches n'est pas écarté, surtout depuis le redoux de ce week-end. Les accompagnateurs de randonnées, mais aussi le Peloton de Gendarmerie de Montagne d'Hohrod demandent la plus grande prudence aux randonneurs et aux skieurs.

Eviter de s'aventurer dans les pentes et rester sur les chemins balisés

Avec le retour aux températures positives, cela provoque une instabilité du manteau neigeux. Cela peut entraîner des avalanches dans les pentes ou des coulées de neige.

"Il _faut rester sur ses gardes_. Surtout que le côté alsacien des Vosges est très abrupt . Il faut donc éviter de s'aventurer près des pentes. La neige est instable et ça peut descendre à tout moment" prévient l'adjudant-chef Denis Ramelet l'adjoint au commandant du PGM du Haut-Rhin.

Il faut éviter les pentes explique Jean-Marie Valentin, accompagnateur en montagne Copier

Le PGM du Haut-Rhin reste mobilisé tout l'hiver face aux risques d'avalanches © Radio France - Guillaume Chhum

La prudence reste de mise explique l'adjudant-chef Denis Ramelet l'adjoint au commandant du PGM du Haut-Rhin. Copier

Les Vosges n'ont pas été épargnées par des accidents mortels. Au début du mois de février, un skieur expérimenté de 49 ans a perdu la vie, emporté par une coulée de neige dans le couloir de Birkel dans le ballon d'Alsace.

Du côté des accompagnateurs des randonneurs, on incite aussi à la prudence.

"Il faut éviter les pentes, mais aussi bien s'équiper. En cas de grandes balades, il ne faut pas _oublier la pelle, la sonde et l'appareil de recherche de victimes d'avalanche_," souligne Jean-Marie Valentin, accompagnateur en montagne depuis plus de 30 ans au Col de la Schlucht.