Réforme de la justice : Arcachon conserve un tribunal de proximité

Ce vendredi matin Véronique Salabert a présidé la dernière audience du tribunal d'instance d'Arcachon. Avant d'ouvrir la cinquantaine de dossiers du jour elle a prononcé un discours devant une salle comble pour évoquer la réforme de la justice en vigueur au 1er janvier prochain. Ce jour là le tribunal d'instance d'Arcachon deviendra tribunal de proximité.

La réforme prévoit la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance au sein d'une entité unique appelée tribunal judiciaire. En Gironde ce tribunal restera installé à Bordeaux.

A Arcachon magistrats et avocats craignaient de voir leur tribunal disparaître comme ce qui s'était passé à Lesparre-Médoc en 2008. Ils ont finalement été entendus.

On a vu ce qui s'est passé dans le Médoc avec la suppression du tribunal d'instance de Lesparre. C'est tout un pan de la population de ce territoire qui est oublié et qui n'a plus accès à la justice