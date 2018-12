Réforme de la Justice : la contestation des avocats continue à Dijon

80 avocats du barreau de Dijon ont manifesté devant la préfecture mercredi. Ils sont une nouvelle fois en grève ce jeudi et le seront aussi vendredi pendant que députés et sénateurs doivent se mettre d'accord sur le texte final de la réforme de la justice.

Dijon, France

Les avocats ne décolèrent pas. Alors que l'Assemblée nationale a voté le texte de la réforme de la justice dans la nuit de mardi à mercredi, ils espèrent encore l'abandon de ce projet de loi dans sa version actuelle.

80 avocats du barreau de Dijon se sont présenté mercredi devant la préfecture : "On fait ce qu'on peut pour faire du bruit", résume Me Jean-Christophe Bonfils. Alors que députés et sénateurs sont réunis jeudi et vendredi en commission mixte paritaire pour se mettre d'accord sur le texte définitif de la réforme, les avocats espère toujours avoir leur mot à dire. "On aimerait être entendu parce qu’on a des arguments de fond", assure Me Emmanuel Touraille.

Concertation frustrante

Les avocats ont pourtant déjà eu leur mot à dire. Après une première mobilisation, ils avaient obtenu le droit de participer à la concertation devant aboutir au projet de réforme. "Nous avons fait des propositions mais rien n'a été retenu, c’est choquant", explique Me Touraille qui s'interroge sur la méthode de contestation : "Nous sommes des légalistes, nous ne voulons pas enfreindre la loi, détruire du bien mobilier, mais si le gouvernement est sourd, alors peut-être que les gilets jaunes ont raison et qu'il faut casser".

Adoption "en catimini"

La pilule est encore plus difficile à avaler maintenant que l'Assemblée nationale a voté le projet de réforme dans la nuit de mardi à mercredi, par 88 voix contre 83. Une adoption "en catimini" pour l'opposition.