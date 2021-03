Réforme de la justice : "La perte de confiance dans la justice, elle vient des délais trop longs"

"Je ne veux pas de voyeurisme, je ne veux pas de trash, je veux de la pédagogie", les mots du Garde des sceaux, vendredi 5 mars, dans l'émission "C à vous" sur fance 5. Eric Dupond-Moretti réagissait après ses annonces pour réformer la justice : suppression des crédits de réduction automatique de peine, encadrement des enquêtes préliminaires mais aussi audiences filmées... Voilà pour les mesures phares. Le but, selon lui, restaurer la confiance des Français dans leur justice. Mais est-ce que ces réformes sont les bonnes ? Sont-elles suffisantes ? Réalisables ? France Bleu Berry a posé la question à l'avocat pénaliste au barreau de Châteauroux et professeur à l'université d'Orléans, Julio Odetti.

Que pensez-vous de la volonté d'Eric Dupond-Moretti de filmer certaines audiences ?

Ça dépend ce qu'on va nous vendre. Si l'objectif c'est que le citoyen comprenne beaucoup mieux le fonctionnement de la justice, je dis oui. Maintenant, le citoyen n'a pas forcément besoin d'une télévision pour s'éclairer sur la justice. La meilleure manière de s'éclairer, c'est de se rendre dans un tribunal, à une audience publique pour voir comment cela fonctionne. En revanche, si l'objectif c'est de vérifier comment se passe la justice et vérifier qu'il n'y ait pas de dérapage, c'est une suspicion à l'égard des magistrats qui ne me semble pas opportune. Il y a néanmoins un inconvénient, c'est le coût. Quel sera le coût de cette réforme ? A l'heure où la justice a tant besoin de moyens pour autre chose : il y a des tribunaux en France qui manquent cruellement de greffiers et dont les audiences sont totalement bouchées. Là est la nécessité de mettre des moyens. Il y a tellement d'autres choses, me semble-t-il, que l'on doit faire avant. Cette réforme - même si elle est très louable sur l'objectif - n'était peut-être la plus prioritaire.

Les procès filmés soulèvent également la question des dérives. Si le citoyen voit l'intérieur des tribunaux, ne va-t-il pas commenter et critiquer les décisions de justice, notamment via les réseaux sociaux ?

A l'heure où les réseaux sociaux n'ont aucune limite, livrer des audiences va évidemment entraîner des dérives. Il va donc falloir les contrôler ces dérives et j'espère qu'on arrivera à des limites acceptables. Mais oui, forcément. L'objectif que l'on veut atteindre est louable mais à partir du moment où vous faites entrer la télévision et les caméras dans la salle de justice, est-ce qu'on en aura les moyens ? Et est-ce que cet objectif ne va pas se transformer en queue de poisson ?

Entre les audiences publiques auxquelles le citoyen a déjà le droit d'assister et les audiences pénales parfois déjà filmées, est-ce que les audiences civiles - comme les divorces - doivent être enregistrées selon vous ?

Je ne l'espère pas. Selon moi, aucun procès civile ne doit être filmé. Je ne vois pas un procès civil qui mériterait d'être filmé, même une affaire immobilière extrêmement importante ne justifierait aucunement que les caméras s'approchent. En revanche, la matière pénale le mérite parce que la société est mise en cause par une infraction pénale. Mais il convient d'être très prudents. Ceci étant dit, Eric Dupond-Moretti a raison de vouloir faire entrer le progrès et la modernité mais il faudrait qu'on puisse se le permettre. Il faudrait que la justice ait le budget pour ça. C'est donc une réforme intéressante mais qui est loin d'être la plus prioritaire.

Selon vous, quelle serait la solution pour restaurer la confiance des Français dans leur justice, si tant est que cette confiance ait bien été rompue ?

Sur le diagnostic d'Eric Dupond-Moretti, je suis tout à fait d'accord et je ne pense pas que ce soit de la faute des magistrats. Est-ce qu'il y a une perte de confiance ? Oui. Mais le problème, ce n'est pas que les gens ne savent pas comment ça se passe à l'intérieur. La perte de confiance elle vient des délais. Par exemple, quand un homme et une femme s'entendent pour divorcer le plus rapidement possible et qu'ils attendent un an parfois dans certaines villes, ou bien quand un homme a été victime d'une grave infraction et qu'il attend des mois avant que la justice puisse lui donner une réponse, c'est ça qui fait qu'un citoyen perd confiance dans sa justice. Il se dit 'A quoi bon ?' Pour moi, la perte de confiance dans la justice, c'est en raison du manque de moyens et des délais beaucoup trop longs. C'est ça qu'il faut résoudre.

Concernant le délais des enquêtes préliminaires qu'Eric Dupond-Moretti veut limiter à deux ans, certains pensent que c'est pour protéger les puissants puisqu'une partie infime des enquêtes dépassent ce délai et que c'est souvent dans le cadre d'affaires politico-judiciaires ou économico-financières... Pensez-vous que le Garde des Sceaux veut protéger les puissants ?

Non, je ne pense pas du tout que ce soit la volonté d'Eric Dupond-Moretti. En revanche, ce que je pense de cette réforme qui consiste à - de nouveau - raccourcir les délais, c'est la même chose. Raccourcir les délais c'est bien mais les enquêtes dont on parle, ce sont des enquêtes qui sont parfois très longues en raison de leur complexité. Si l'on prend par exemple l'affaire Sarkozy - sans savoir qui a raison, qui a tort ou qui est coupable ou non - c'est une enquête extrêmement complexe et que vous ne pouvez pas boucler en deux ans. Des investigations dans le monde entier ont été faites avec des demandes d'autorisation pour enquêter à l'étranger qui prennent parfois beaucoup de temps. Donc, dire 'Je réduis à deux ans', c'est imposer aux services enquêteurs de faire plus court, d'accord, mais à condition qu'on leur donne plus de moyens. Pour moi, le problème ce n'est donc pas qu'on couvre les puissants, c'est qu'il faut donner des moyens à la police.