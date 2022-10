Réforme de la police : "Jamais la police judiciaire des PO ne traitera des affaires courantes"

Expérimentée depuis plus d'un an dans les Pyrénées-Orientales, la réforme de la police cristallise les inquiétudes, notamment au service de la police judiciaire. Ces agents ont manifesté, ces derniers jours, craignant de perdre en indépendance et en champ d'intervention.

Cette réforme, voulue par le gouvernement, prévoit de placer tous les services de police - renseignement, sécurité publique, police aux frontières et police judiciaire - sous l'autorité d'un seul directeur départemental, dépendant du préfet. "Mais le préfet n'est jamais intervenu dans une enquête", assurait ce mercredi matin sur France Bleu Roussillon le directeur de la police des Pyrénées-Orientales, Benoît Desmartin. Les agents de la police judiciaire ont protesté, ces derniers jours , contre cette réforme expérimentée dans le département. Ils craignent notamment un "nivellement vers le bas" de ce service pourtant considéré comme prestigieux. "À aucun moment, en plus d'un an d'expérimentation dans les Pyrénées-Orientales, les agents de la police judiciaire ne sont intervenus dans des affaires courantes, répond le directeur. Et il n'est pas question que ces enquêteurs très spécialisés abandonnent leur champ de mission."