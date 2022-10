Réforme de la Police Judiciaire : les Bretons se mobilisent à Rennes ce lundi

La réforme de la Police Judiciaire, qui prévoit de placer tous les policiers d'un même département géographique sous l'autorité d'un seul directeur départemental, ne passe pas du tout auprès des agents qui craignent une baisse de moyens. Ils sont appelés à se mobiliser ce lundi, à midi, devant le tribunal judiciaire de Rennes. Le représentant en Bretagne de l’association nationale de la Police Judiciaire, Ronan Louedin, était invité de France Bleu Armorique ce lundi à 7h45.

France Bleu Armorique : La police judiciaire se mobilise rarement. Pourquoi cette réforme vous met-elle en colère ?

Ronan Louedin : Actuellement, la police judiciaire fonctionne très bien. On a un taux d'élucidation des affaires de 90%. C'est une machine qui fonctionne depuis plus d'un siècle et qui fonctionne très bien, tout le monde le reconnaît. En revanche, le Beauvau de la sécurité a mis en évidence un fait que personne ne conteste non plus : le manque de personnel dans les commissariats. Quand vous devez porter plainte, vous tombez sur des agents de police judiciaire et ou des officiers de police judiciaire. Ces derniers sont complètement débordés par un flux continuel de procédures. C'est bien plus de 100 dossier par fonctionnaire, ils n'y arrivent plus. Cela fait des années qu'on n'arrive plus à traiter tout ce flot de procédures. Cette réforme prévoit de fondre les effectifs. Certaines petites antennes pourraient même carrément être supprimées.

Cela se traduirait par moins de moyens et moins de temps pour élucider les enquêtes ?

Même si des antennes de police judiciaire sont maintenues, quoi qu'il arrive, on aura plus le temps de traiter nos dossiers avec la même efficacité. Si on nous donne une partie des dossiers liés aux petites et moyennes délinquances, ce sera au détriment de nos dossiers de grande délinquance, de criminalité organisée, d'affaires financières très complexes qui demandent beaucoup de moyens et beaucoup de temps.

Des affaires, notamment pour le trafic de drogues, qui se jouent souvent au niveau régional, national voire international. Or, cette réforme prévoit un départementalisation. Vous n'allez plus pouvoir travailler comme avant ?

Bien sûr, parce que même le ministre de l'Intérieur dit que la délinquance est internationalisée. Vous avez des fusillades dans des villes moyennes comme Brest, Dijon ou Bourges donc c'est une délinquance s'est implantée, une criminalité organisée qui n'existait pas avant. Il faut donc des moyens d'investigation aussi à la hauteur de ces gens-là pour pouvoir les contrer. La PJ fonctionne actuellement avec une autonomie budgétaire. C'est très important car cela veut dire qu'on peut se transporter à l'autre bout de la France s'il le faut. S'il y a eu un enlèvement à Brest, en quelques coups de téléphone, on prend l'avion et on se retrouve à Nice. Si vous êtes sous l'autorité du département, fatalement, ça va être une question de budget. Est-ce-que le directeur départemental va vouloir impacter son propre budget pour vous aider à résoudre une affaire ? Je ne pense pas. On vous dira de transmettre l'enquête aux effectifs locaux et on va perdre du temps, d'autant que le collègue qui va se retrouver avec votre dossier aura déjà pas mal de dossiers sur son bureau. Il va pas pouvoir travailler avec efficacité, ni la même motivation que vous qui avez traité le dossier depuis le début.

Avant la mobilisation de ce lundi, Avez-vous fait une grève du zèle comme certains de vos collègues dans d'autres villes ?

Non. Au niveau de la Bretagne, nous avions continué à travailler mais certaines opérations ont été reportées localement.

Envisagez-vous de reconduire la mobilisation prévue aujourd'hui ?

On ne sait pas, on va voir. On se rassemble aujourd'hui pour la date du 17, qui a une double portée symbolique et qui a été prévue de longue date parce qu'aujourd'hui, c'était la venue normalement du directeur de la police qui faisait un tour de concertation. Mais finalement, la concertation s'est terminée par l'élection d'un directeur qui s'est opposé à lui. Le 17, c'est aussi les deux mois d'anniversaire de notre association.