Réforme des retraites : 3.000 à 5.000 manifestants à Tours, lors de la douzième mobilisation en trois mois

Le cortège a défilé pendant deux heures, ce jeudi après midi, à Tours, pour la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'intersyndicale a compté 5.000 manifestants, la préfecture 3.000.

"Il y a un certain nombre d'éléments anticonstitutionnels"

"Au XXIe siècle, c'est inadmissible de faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, lâche Claude, ce fonctionnaire de 77 ans, retraité depuis 20 ans. Il espère que le conseil constitutionnel censure la réforme, ce vendredi. Je ne lis pas dans le marc de café mais en toute logique, elle devrait être censurée."

Claude mise sur la censure du texte par le conseil constitutionnel. © Radio France - Paul Sertillanges

"Il y a des éléments anticonstitutionnels sur le fond comme sur la forme, poursuit-il, par exemple, le blocage des discussions à l'assemblée nationale et surtout, ce qui me paraît le plus important, que la réforme soit cachée dans le budget [rectificatif] de la Sécurité sociale et qu'elle ne soit pas une véritable loi."

La manifestation s'est déroulée dans le calme, tantôt sous la pluie, tantôt sous le soleil. "À mon avis, ça n'est pas la dernière journée, prédit Michel, la mobilisation va continuer."

