Réforme des retraites : 35 personnes interpellées jeudi à Toulouse, une vingtaine relâchées

A l'issue de la manifestation contre la réforme des retraites jeudi à Toulouse, des dégradations ont été commises , des affrontements avec la police ont duré une partie de la soirée, avec de multiples feux de poubelle, du mobilier urbain dégradé. 35 personnes ont été interpellées. Une vingtaine ont été relâchées hier vendredi, les infractions n'étant pas assez caractérisées. Vendredi soir, huit personnes étaient toujours en garde à vue au commissariat de Toulouse. Elles pourraient être poursuivies et jugées en comparution immédiate en début de semaine prochaine.

Selon le parquet, une personne sera déférée devant le délégué du procureur pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, et devra effectuer un stade de citoyenneté. Quatre autres personnes seront convoquées pour des comparutions en reconnaissance préalable de culpabilité pour participation à une manifestation avec arme, entrave à la circulation, manifestation avec le visage dissimulé et dégradation d'un bien d'utilité publique dans le cadre d'une manifestation. Une autre personne est convoquée en vue d'un procès verbal pour rébellion et participation avec arme à une manifestation.

Le préfet condamne les exactions, dégradations et violences

Six policiers ont été légèrement blessés jeudi. Le préfet de la Haute-Garonne, Pierre-André Durand, a condamné fermement dans un communiqué "les exactions qui ont été commises en marge de la manifestation intersyndicale par un groupe positionné devant la tête du cortège. Ce groupe a commis des dégradations et des violences graves à l'encontre des forces de l'ordre (jets de boules de pétanques, de pavés, de bris de ciment, d'objets métalliques de toutes sortes), conduisant la police à user de grenades lacrymogènes en réponse. Plusieurs fonctionnaires de police ont été blessés ainsi qu'une personne en marge de la manifestation.**"

Le syndicat Alliance Police se dit confronté à "une vague de violence et à une radicalisation du mouvement de contestation. Au-delà des manifestants qui légitimement contestent une loi inique, ce sont des dizaines de casseurs qui viennent uniquement pour dégrader et en découdre avec les forces de l’ordre."

"Les gens ont été gazés de façon massive pour faire peur aux manifestants"

Vendredi soir, un rassemblement contre la répression policière était organisé Place du Capitole à Toulouse à l'appel du collectif d'étudiants "Le Poing Levé" et du collectif anticapitaliste "Révolution permanente", auquel environ 150 personnes ont participé.

Cette manifestante regrette que les policiers aient dispersé la manifestation jeudi à 17 heures par gazage lacrymogène. "Une doctrine autoritaire, violente, avec pour but de casser une dynamique" :

