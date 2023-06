Réforme des retraites : 500 euros d'amende requis contre les cinq militants de la CFDT pour des tags à Albert

Les cinq militants de la CFDT sont arrivés avec le même haut, un polo noir et orange, aux couleurs de leur syndicat.

Quand une quinzaine de tags mènent au tribunal. Cinq militants de la CFDT ont été jugés ce jeudi au tribunal judiciaire d'Amiens pour des inscriptions "64 ans c'est non" réalisées au pochoir dans les rues d'Albert, le 7 mars dernier, lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Après près d'une heure et demi d'audience, le procureur de la République d'Amiens, Jean-Philippe Vicentini, a requis une amende de 500 euros pour chaque prévenu. L'avocat de la défense a demandé la relaxe au nom de la liberté d'expression et d'un procès "où l'on a voulu frappé fort pour impression, pour l'exemple". Le délibéré sera connu le 6 juillet prochain.

"La liberté d'expression ne permet pas tout", assène le procureur

Après une première partie d'audience où la défense et le ministère public ont délibéré sur la recevabilité de la plainte déposée par le policier municipal d'Albert, le débat s'est ensuite déplacé sur la liberté d'expression. Le procureur d'Amiens lance, dans un premier temps, qu'elle "ne permet pas tout. Elle est totale mais on ne peut pas se cacher derrière". Avant de s'interroger : "Si les gens qui sont pour cette réforme des retraites avaient taggé votre maison, comment auraient réagi les prévenus ?" Question qui fait bondir de leur banc les cinq militants de la CFDT. Trois d'entre eux ont d'ailleurs plusieurs mentions à leur casier judiciaire.

Les cinq militants de la CFDT, avant l'audience. © Radio France - Yvan Plantey

L'avocat de la défense hausse le ton et tente de démontrer que les faits reprochés portent sur le message du tag. "La ville d'Albert a pourtant, elle-même, il y a quelques années, taggé des fleurs dans ses rues. Que dire aussi des inscriptions que l'on retrouve après le passage du Tour de France ? Cela prouve bien que c'est le message qui dérange", démontre Me Florent Hennequin.

Pourquoi ont-ils avoué les faits auprès de la gendarmerie ?

Mais la question à laquelle il semble encore impossible de répondre, c'est celle de la nature des faits. Les prévenus sont allés, quelques jours après le dépôt de la plainte, reconnaître les faits à la gendarmerie "pour faire gagner du temps à tout le monde", explique l'un d'entre eux à l'audience. Avant de réciter un texte préparé et imprimé pour chacun des prévenus : "Nous contestons les faits qui nous sont reprochés. On a endossé notre responsabilité syndicale pour protéger nos camarades mais ce n'est pas nous."

Pourtant "leurs déclarations étaient très précises ce jour-là. L'un d'entre eux parle de trois tags devant la mairie", relève le procureur de la République. Le président du tribunal tente d'y voir plus clair sur ces versions qui diffèrent mais il n'obtiendra qu'une lecture de ces communiqués. "Ils sont allés à la gendarmerie en toute bonne foi, sans aucune idée des suites pénales qui les attendaient. Mais aujourd'hui, on est bien incapable de leur dire de manière individuelle ce qu'on leur reproche", avance leur avocat.