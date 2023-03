Réforme des retraites : 8 mois avec sursis pour des jets de pierres sur les policiers à Chambéry

Le quadragénaire qui avait été interpellé mardi à Chambéry pour des violences en marge de la manifestation contre la réforme des retraites a été condamné ce jeudi à 8 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Chambéry, où il était jugé en comparution immédiate. Cet Aixois avait lancé des pierres sur les forces de l'ordre et tenté de mettre le feu à une poubelle. L'homme était déjà connu de la police pour d'autres faits.

Quatre autres interpellations à Chambéry et Annecy

Deux autres manifestants d'une vingtaine d'années avaient été interpellés à Chambéry : une jeune chambérienne et deux jeunes hommes (22 et 23 ans) originaires de Bassens et Chambéry qui avaient participé au blocage de la VRU. Ils avaient été remis en liberté mardi. Ils seront convoqués ultérieurement à une audience de plaider-coupable.

A Annecy, les gardes à vue de deux jeunes de 17 ans interpellés après la manifestation de mardi ont été levées mercredi. Ces deux adolescents, lui de Scionzier, elle de Chambéry, avaient été arrêtés après avoir mis le feu à une poubelle, près d’un pylône électrique.