Réforme des retraites : Alliance Police Nationale dénonce la montée en puissance des violences à Alès

Au moins 4000 manifestants (20 000 selon la CGT) ont défilé ce jeudi matin contre la réforme des retraites à Alès, dans le Gard. "A notre grand étonnement seulement une dizaine de collègues ont été déployés sur le service d’ordre", déplore ce vendredi le syndicat de police "Alliance Police Nationale", dans un communiqué. "Apres dislocation de la manifestation, entre 150 et 200 individus pour la plupart masqués sont restés sur place tentant de semer le chaos dans les rues de la ville", précise encore le syndicat de police.

"Devant la montée en puissance des violences lors des manifestations loi des retraites il est inconcevable de laisser à l’abandon les circonscriptions", insiste Alliance. "Le renfort de deux véhicules du GSP de Nîmes est arrivé plus tard pour prêter main forte à nos collègues Alésiens."

Alliance Police Nationale Gard dénonce "un abandon des circonscriptions d’Alès et de Bagnols-sur-Cèze"

"Le manque d’effectifs est d’autant plus criant que hier soir (NDLR : jeudi) une cinquantaine d’individus ont fait un périple digne de celui des casseurs sévissant sur la capitale et dans les grandes villes et seulement trois collègues Alésiens pour leur faire face en attendant les renforts de la Section d’Intervention de Nîmes", toujours selon Alliance. "Ce périple s’est terminé devant la préfecture d’Ales avec un feu allumé devant les grilles de la préfecture"