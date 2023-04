Réforme des retraites : au moins 150.000 euros de dégâts sur la VRU de Chambéry et la RN90

Ce sont deux axes routiers majeurs que les opposants à la réforme des retraites ont envahi pendant plusieurs heures lors des deux dernières journées d'actions, le jeudi 23 et le mardi 28 mars derniers : la Voie Rapide Urbaine de Chambéry (ou RN201) et la RN90 à Albertville. Selon les informations de France Bleu Pays de Savoie, le montant des dégâts causés par certains manifestants lors de ces deux occupations est estimé "entre 150.000 et 200.000 euros".

Deux plaintes déposées

Des feux en tout genre (cônes, pneus, palettes...) avaient été allumés en divers endroits de la VRU et de la RN90. "On a fait des rabotages de chaussée en urgence, mais il y a encore de grosses dépenses à engager", nous a-t-on indiqué. Des glissières de sécurité (dites "interruptions de terre-plein central", qui servent à faire basculer la circulation ndlr) avaient été démontées. "On n'exclut pas de devoir en changer". Une glissière de ce type coûte entre 20.000 et 25.000 euros.

Sur la VRU, dans le tunnel des Monts, où des manifestants s'étaient introduits, des armoires de commandes et des détecteurs de fumée avaient aussi été détériorés (coût d'un détecteur à l'unité, environ 10.000 euros ndlr). Selon nos informations, deux plaintes ont été déposées au commissariat de police de Chambéry par les services de la Dir Centre Est suite à ces dégradations.

Les dégâts sur la RN90 à Albertville le 28 mars dernier (à droite, un musoir incendié) © Radio France - Alain Charlier