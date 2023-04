Réforme des retraites : cinq manifestants soupçonnés de tags à Albert convoqués au tribunal début mai

Une vingtaine de tags "Stop 64 ans" qui va les conduire devant le tribunal correctionnel d'Amiens. Cinq manifestants, soupçonnés d'avoir réalisé une vingtaine de tags à Albert lors d'une manifestation contre la réforme des retraites le 7 mars dernier, sont convoqués devant le tribunal d'Amiens le 4 mai prochain, à 8h30. La décision est tombée ce mercredi midi, après que ces cinq personnes - dont une s'est dénoncée avant le début de l'audition - ont été entendues pendant près de deux heures par les gendarmes d'Albert.

"On est sidéré" dit le responsable de la CFDT d'Albert

Contacté par France Bleu Picardie, le syndicat CFDT, auquel appartiennent les manifestants, se dit "sidéré". "Une convocation devant le tribunal pour des tags, non injurieux, sur la voie publique, réalisés pendant une manifestation contre la réforme des retraites, dans quel monde on vit ?" s'indigne Sébastien Clin, secrétaire de l'union locale de la CFDT d'Albert. Le syndicaliste ajoute que ses cinq collègues disent "assumer leur acte, mais eux non plus ne comprennent pas cette convocation au tribunal".

Les syndicats, qui étaient venus devant les locaux de la gendarmerie en soutien de leurs collègues auditionnés, se sont lancés dans une déambulation en direction de la mairie d'Albert ce mercredi midi.