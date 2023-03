Réforme des retraites : d'importants dégâts sur la VRU de Chambéry après le blocage des manifestants

L'enfer des automobilistes restés bloqués sur la Voie Rapide Urbaine de Chambéry ce jeudi soir pendant plus de 3h. En raison de l'intrusion des manifestants en milieu d'après-midi (de 15h30 à 18h30), le tunnel des Monts est resté fermé près de 5h dans les deux sens de circulation, et certains automobilistes se sont retrouvés bloqués dans leurs voitures.

"Je me préparais à dormir dans mon véhicule"

C'est le cas de François, il revenait d'Albertville et devait rentrer sur Lyon dans la soirée. Son véhicule est resté immobilisé plus de 3h entre le péage de Chambéry Sud et le tunnel des Monts. Il a du prendre son mal en patience. "J'en veux pas spécialement aux manifestants, mais qu'ils aillent manifester contre la préfecture ou contre la mairie ! Il aurait pu y avoir un drame dans l'une des voitures, moi j'ai vu, devant moi, un père sortir avec un enfant en bas âge dans ses bras", témoigne-t-il.

Glissières démontées, équipements disjonctés...

Si les derniers manifestants ont été évacués (par les gaz lacrymogènes) vers 18h30, le tunnel des Monts n'a pu rouvrir à la circulation que 2h plus tard (vers 20h30), car de nombreuses dégradations ont été causées par les manifestants, notamment des actes de sabotage sur les installations électriques du tunnel.

"Il y a des piétons qui sont rentrés dans le tunnel et qui ont disjoncté un certain nombre d'équipements électriques, il a fallu que nos équipes interviennent sur place, remettent l'alimentation électrique et surtout qu'on contrôle que tout était fonctionnel", explique Benjamin Desplantes, le chef du PC Osiris, qui gère le trafic sur la VRU.

Quels sont les dégâts commis par les manifestants ?

Des feux ont été allumés un peu partout sur la chaussée (chaussée devenue abîmée et non carrossable), des glissières de sécurité ont été démontées et mises en travers de la route, des troncs d'arbres, des pierres et des pavés ont été laissés sur les voies... une intrusion a eu lieu aussi dans les locaux du tunnel (les manifestants ont disjoncté des éléments dans les niches du tunnel) et ils ont dégradé les barrières rouges et blanches utilisées pour la fermeture. En clair, il a fallu 2h après l'évacuation des derniers manifestants pour tout nettoyer.