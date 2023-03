Réforme des retraites : des affrontements et 25 interpellations lors de la manifestation à Lille

La manifestation contre la réforme des retraites a terminé une nouvelle fois en affrontements à Lille. Après un début de manifestation dans le calme, des tensions ont éclaté rue Nationale. Les vitres d'un abribus ont été brisées, des feux ont été allumés ici et là. Face à des jets de projectiles, les forces de l'ordre ont répliqué à coups de gaz lacrymogènes.

Des jets de pavés sur les forces de l'ordre

Dans le cortège, Hélène écharpe sur la bouche ne compte pas pour autant quitter le cortège "On se fait gazer par la police, ca pique les yeux mais on tient. On ne cédera pas, on veut que notre président nous écoute. Nous on défile pacifiquement mais à un moment donné ca va partir en live."

Des feux de poubelle et de pneus ont été allumés au cours de la manifestation à Lille © Radio France - Romane Porcon

Sur la place de la République, des jeunes vêtus de noir ont préparé des pavés avec l'envie d'en découdre avec les forces de l'ordre. La tension est palpable, Emma, étudiante en science politique hésite à quitter les lieux : "D'un côté j'ai peur mais c'est triste de se dire qu'en République Française, on a peur de manifester pour nos droits par peur de se faire nasser. D'un côté j'ai peur mais si toutes les fois où il y a eu des révoltes pour obtenir des droits sociaux, les gens avaient eu peur on en serait pas là aujourd'hui."

Sur la place de la République, des pavés ont été enlevés pour être jeté sur les forces de l'ordre © Radio France - Romane Porcon

Après une dernière sommation, la police utilise du gaz lacrymogène. Des pavés sont lancés sur les forces de l'ordre qui répliquent par du gaz lacrymogène et deux canons à eau. La place se vide petit à petit. Des interpellations ont lieu dans les rues adjacentes.

La police utilise deux canons à eau pour disperser les personnes présentes sur la place de la République © Radio France - Romane Porcon

Au total, selon la Préfecture, 25 personnes ont été interpellées. Un rassemblement a lieu ce mercredi à 12h30 devant le commissariat central de Lille pour demander la libération des interpellés.