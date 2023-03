Réforme des retraites : des gaz lacrymogènes des CRS sur les membres de l'intersyndicale à Nantes

Le préfet, une commissaire, notamment, ont rapidement passé un coup de fil à Pascal Priou, le patron du syndicat Unsa en Loire-Atlantique. Samedi, alors que lui et ses collègues de l'intersyndicale étaient en tête du cortège de la manifestation nantaise, ils ont été aspergés de gaz par des CRS. Lui et un autre homme ont été légèrement blessés. "Je vais bien, je vous rassure, j'ai des contusions comme après une grosse chute à moto", confie-t-il ce dimanche matin.

ⓘ Publicité

Pascal Priou revient aussi sur la scène. L'intersyndicale, explique-t-il, amène les manifestants sur l'île Gloriette. On est en fin de parcours officiel. "On est pris pour cible par les CRS. Ça fait plus que nous surprendre. Il y a une charge de police qui se fait directement sur la tête de la manifestation. Ce qui créée une dispersion de foule dans le désordre et dans les gaz."

Un courrier bientôt adressé au préfet

Pour lui, impossible d'être confondu avec des éléments perturbateurs. Lui et ses collègues de l'intersyndicale sont connus, visibles avec leur grande banderole. Loin des profils de casseurs, le visage dissimulé.

Le syndicaliste dit, cependant, ne pas vouloir polémiquer : "Faut toujours revenir à la base. Des casseurs avaient agressé des forces de police. Et ça, c'est inacceptable, je le dis et je le redis. Par contre, les forces de police ont gazé la tête de manif', où il n'y avait pas de casseurs. Et ça, c'est une erreur d'appréciation, c'est totalement anormal. Nous, on encadre une manifestation pacifique et tranquille. On ne peut pas accepter ce type d'action de la police."

Dimanche matin, Pascal Priou n'envisageait pas de porter plainte, mais il précise que l'intersyndicale allait adresser un courrier au préfet pour avoir des éclaircissements sur cette action des CRS.

Six interpellations à Nantes lors de cette manif du 18 mars

Par ailleurs, lors de cette manifestation tendue du 18 mars , à Nantes, la préfecture de la Loire-Atlantique indique ce midi que six personnes ont été interpellées. En France, au total, il y a eu 169 interpellations, hier.