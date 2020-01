Réforme des retraites : des réseaux de fibre optique sabotés en Corrèze et en Creuse

Liginiac, France

Des dizaines et peut-être même des centaines d'abonnés (le comptage est toujours en cours) ont été privés d'accès à internet, ce jeudi, aussi bien en Corrèze qu'en Creuse. Des coupures ont été opérées au poste électrique de La Mole, près du barrage de Marèges, à Liginiac en Corrèze. Même chose du côté de Sainte-Feyre, en Creuse. Ce sont des réseaux appartenants à Arteria, une filiale à 100% de RTE, qui ont été pris pour cible. L'action a été revendiquée par des opposants à la réforme des retraites dans le cortège qui a défilé à Limoges.

Impact de Guéret à la haute Corrèze

Contacté par France Bleu Limousin, l'exploitant du réseau, Axione Limousin, confirme avoir été victime " d'actes de vandalisme " et en avoir été informé vers 7h ce jeudi. Des coffres ouverts, mais non fracturés, et des câbles de fibre optique arrachés ont été découverts. Les réparations ont pu être terminées vers 12h à Sainte-Feyre, et en milieu d'après-midi à Liginiac. L'impact chez les abonnés s'est ressenti de Guéret à toute la haute Corrèze en passant par Aubusson. Des entreprises, des collectivités, des établissements scolaires et des particuliers sont concernés. Une plainte va être déposée par Axione Limousin.