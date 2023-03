Réforme des retraites : deux suspects jugés le 17 avril pour les tags sur la cathédrale et la mairie d'Amiens

Deux militants devaient être jugés en comparution immédiate, ce lundi après-midi, au tribunal d'Amiens. Ce jeune homme et cette jeune femme, âgés de 25 ans, sont poursuivis pour des dégradations, lors de la mobilisation contre la réforme des retraites , ce samedi. Des murets devant la cathédrale et la mairie avaient été tagués. Les deux prévenus sont aussi poursuivis pour s'être dissimulé le visage lors de la manifestation. Ils seront finalement jugés le 17 avril.

Lors de l'audience, une vingtaine de personnes ont pris place sur les bancs du public, en soutien. A l'entrée des prévenus, certains ont levé les bras, en direction du box, avant d'être rappelés à l'ordre par le président du tribunal. "Les arrestations à Amiens de ce weekend s'inscrivent dans une logique de durcissement de la répression de ce gouvernement qui essaye de briser la lutte contre la réforme des retraites en brisant les corps, en brisant les esprits. Ces deux arrestations sont politiques, comme toutes les arrestations qui ont eu lieu depuis le début du mouvement. Elles visent à affaiblir le mouvement, à casser le moral des manifestants et à faire passer par la force cette réforme dont personne ne veut", estime Isaac, du collectif Amiens Antirep, venu soutenir les deux prévenus.

"L'Etat cherche à nous détruire"

Les deux prévenus, qui n'ont pas d'antécédents judiciaires, ont fait une demande de renvoi. Le parquet n'a pas demandé de placement en détention, mais un contrôle judiciaire leur interdisant de participer à des manifestations à Amiens, ce qu'a suivi le tribunal. Tous deux ont également l'obligation de se présenter une fois par semaine dans un commissariat et une brigade de gendarmerie, jusqu'au procès prévu le 17 avril. "On sera là aussi le 17 avril et on sera aussi dans la rue dans les jours qui viennent pour continuer la lutte contre cette réforme des retraites dont on ne veut pas. Ce n'est pas parce que la police réprime et que l'Etat cherche à nous détruire qu'on se laissera faire on va continuer à manifester et à défendre nos droits" prévient Isaac, du collectif Amiens Antirep.