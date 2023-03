Réforme des retraites : dix mois de prison pour un Toulousain qui a jeté des projectiles sur des policiers

Des dégradations de mobilier urbain et des affrontements entre policiers et manifestants. La manifestation de jeudi dernier a été mouvementée à Toulouse. Au total, 35 personnes ont été interpellées, dont un homme de 28 ans qui a été jugé ce lundi en comparution immédiate pour violences volontaires contre personnes dépositaires de l'autorité publique et pour rébellion : jeudi dernier, il a jeté des projectiles aux forces de l'ordre.

Pavé ou bouteille d'eau ?

Les deux projectiles ont été lancés vers 17h30 à l'angle du boulevard de Strasbourg et de la rue Bayard. Deux projectiles qui n'ont touché personne, mais qui auraient pu faire mal selon les deux policiers de la bac qui ont porté plainte. A l'audience, le débat tourne autour de la nature des projectiles en question : les fonctionnaires parlent d'un pavé, puis d'un caillou pointu. A., le prévenu, jure qu'il s'agissait de sa bouteille d'eau à moitié pleine et d'un bout de plastique issu d'une grenade lacrymogène.

"Je ne suis pas un casseur"

En tout cas, les policiers le repèrent facilement : il ne fait pas partie du groupe de 200 Black Blocks qui les caillasse. Il est à l'écart, porte un pantalon beige, et n'a pas le visage dissimulé. "Je ne suis pas un casseur", dit-il. La présidente du tribunal lui demande donc ce qu'il faisait là. A. (qui est élève éducateur spécialisé) répond qu'il sortait du travail, qu'il était juste venu manifester avec des collègues et qu'il s'est laissé emporter par l'ambiance de foule. "Je regrette mon geste", répète-t-il "et je suis content que les policiers n'aient pas été touchés".

Le problème c'est qu'A. a un casier judiciaire et qu'il a été condamné à six mois avec sursis en 2021 pour menaces sur personne dépositaire de l'autorité. La procureur demande donc dix mois de prison ferme. Le tribunal suivra ses réquisitions : A est condamné à dix mois de détention tout en précisant que le prévenu effectuera sa peine chez lui, sous bracelet électronique.