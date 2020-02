Réforme des retraites : dixième journée de mobilisation en Côte-d'Or ce jeudi

Une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi en Côte-d'Or et partout en France. Les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires lancent de nouveaux appels à manifester ce jeudi 20 février 2020 à Dijon mais aussi à Montbard.

Nouvelle journée de manifestation ce jeudi partout en France contre la réforme du système de retraites. C'est la dixième depuis le début du mouvement le 5 décembre dernier alors que le texte présenté par le gouvernement est à l'étude depuis lundi à l'Assemblée nationale.

Deux manifestations en Côte-d'Or

Ce projet continue de cristalliser les oppositions dans l’hémicycle et dans la rue. Chez nous en Côte-d'Or les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à un rassemblement et à une manifestation à 14 heures place de la République à Dijon ce jeudi 20 février 2020. Ce sera à partir de 17 heures à Montbard depuis la place Gambetta.

La lettre ouverte des syndicats

Dans une lettre ouverte en date du 10 février dernier, les syndicats, demandent toujours aux Parlementaires, c'est à dire aux députés et sénateurs de Côte-d'Or, "le maintien et l'amélioration des régimes de retraite existants" et "un départ à la retraite à 60 ans à taux plein".