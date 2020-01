Réforme des retraites et pénibilité : la dure vie d'un employé des pompes funèbres

Deauville, France

Le projet de loi de la réforme des retraites arrivera à l'Assemblée le 17 février Les députés examineront le projet durant deux semaines en procédure accélérée. En attendant les négociations ont repris ce mardi matin entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Au coeur des discussions au ministère du travail : l'âge pivot à 64 ans pour une retraite à taux plein et la prise en compte de la pénibilité.

La difficile vie d'un croquemort

Faut-il prendre en compte cette pénibilité ? Oui, pour Xavier . Ce Normand travaille dans les pompes funèbres à Deauville et il considère que son travail fait partie des métiers pénibles et à plusieurs titres . _" Nos conditions de travail sont extrêmement compliquées car on a affaire à des gens qui sont dans la tristesse (...) on subit nous aussi des chocs psychologiques et ce n'est pas négligeable" _explique cet employé qui avance également l'usure physique de son métier :

Il y a aussi le poids du cercueil (...) lorsque dans les cimetières on doit passer au dessus de plusieurs monuments, c'est difficile au niveau du dos. On ressent des douleurs "

Xavier explique également que les agents des pompes funèbres ont des permanences à assurer. De jour, de nuit, les jours fériés, le week- end ... Lorsqu'il y a des morts sur les routes ou des défunts à conduire dans une chambre funéraire.

Nous aussi on pourrait réclamer cette pénibilité . Alors je me pose cette question. Qu'est-ce que la pénibilité ? lorsqu'on a affaire à une famille qui a perdu un être cher, surtout un jeune, psychologiquement c'est dur pour nous aussi ! "

Xavier souhaiterait que l'on prenne en compte la pénibilité de métiers comme le sien quand on parle d'âge de départ en retraite. Il ne se voit pas faire ce travail jusqu'à 64 ans. La vie d'un croquemort c'est, selon lui, beaucoup plus pénible qu'il n'y parait...