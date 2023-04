Réforme des retraites : la camionnette de la CFDT heurtée volontairement par un automobiliste à Héricourt

Une camionnette appartenant au syndicat de la CFDT qui circulait de Belfort à Montbéliard pour participer à la manifestation de ce jeudi a été percuté par un poids lourd qui reconnait l'avoir heurtée volontairement.

ⓘ Publicité

Quatre véhicules en tout ont été impliqués dans ce qui s'est transformé en petit carambolage, en faisant deux blessés légers, ce jeudi après-midi.

Une opération escargot à 30km/h était en cours sur ce tronçon de la RN 19, à hauteur d'Héricourt, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Elle aura excédé le conducteur à l'origine de la collision, qui a reconnu s'en être pris volontairement au véhicule du syndicat. L'automobiliste a été interpellé et placé en garde à vue.

« On a déjà eu peur à plusieurs reprises »

Un incident presque inéluctable selon Benoit Vernier, délégué CFDT à l'usine Stellantis de Sochaux : « On sent que la tension monte : les manifestants d'une part parce qu'ils ne sont pas écoutés, au bout de la 11e journée de mobilisation, et ça commence à peser. D'autre part, on a aussi des gens excédés de voir les manifestants sur les routes, qui nous frôlent quand on distribue des tracts. On a déjà eu peur à plusieurs reprises. Ce n'est pas étonnant qu'on en arrive là » témoigne le représentant syndical.