Réforme des retraites : la préfecture de Côte-d'Or ressort ses drones

Pour la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, trois manifestations sont prévues en Côte-d'Or. A Dijon, le rendez vous est fixé comme pour les précédentes mobilisations à 14h place de la Libération. A Montbard, c'est à 15h place Gambetta et Beaune ouvrait le bal avec un rendez vous dès 10h rue des Blanches Fleurs.

Un arrêté pour utiliser des drones à Dijon

En jargon administratif, on appelle ça un "Arrêté préfectoral autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs". La préfecture autorise donc les forces de l'ordre à utiliser une nouvelle fois ces engins de survol pour surveiller la manifestation.

Dans son arrêté, la préfecture s'appuie sur les incidents qui ont émaillé des manifestations déclarées pour justifier ce recours. On peut y lire que "des individus issus de l’ultra-gauche ont tenté de forcer les barrages d’arrêt mis en place par les forces de l’ordre et ont commis des dégradations sur la voie publique ; que par ailleurs plusieurs quatre rassemblements spontanés et sommairement organisés dans le cadre de cette contestation ont donné lieu à des troubles à l’ordre public à Dijon".

En Saône-et-Loire, six cortèges sont aussi annoncés à Chalon, Macon, Autun et au Creusot à 14h30, ainsi qu'à Louhans et Tournus en matinée.