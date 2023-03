Réforme des retraites : les agents grévistes de la centrale de Chinon prolongent la grève d'une semaine

Opposés à la réforme des retraites et mobilisés sur le sujet depuis le lundi 6 mars , les agents grévistes de la centrale nucléaire de Chinon se sont prononcés pour la poursuite du mouvement ce vendredi 10 mars, lors d'une assemblée générale. L'intersyndicale a acté la reconduction du mouvement jusqu'au jeudi 16 mars, en appelant les salariés à poursuivre les actions de protestation contre la réforme, notamment via la baisse de production et la participation aux manifestations des 11 et 15 mars.

ⓘ Publicité