Réforme des retraites : les avocats de Grenoble rejoignent la mobilisation

Grenoble, France

Un nouveau corps de métier se joint au mouvement interprofessionnel contre la réforme des retraites. Ce lundi matin, les avocats se sont rassemblés devant le palais de justice de Grenoble. Toutes les audiences de la journée ont été reportées. Si la réforme est appliquée telle qu'elle est présentée aujourd'hui, le régime, jusque-là autonome des avocats, sera intégré au régime universel.

Une réforme qui se traduirait pour les avocats par une multiplication par deux du taux de cotisation des avocats passant de 14 à 28%. "Ça signifie la mort des petits cabinets", pour Arnaud Adelise, membre du Conseil national des barreaux (CNB) et du Conseil de l'ordre des avocats de Grenoble (COA). "Ce point va surtout impacter les jeunes qui sont en bas de l'échelle des revenus, alerte-t-il, si on leur double les taux de cotisation, il y aura beaucoup moins de jeunes qui voudront entrer dans la profession."

La diminution du niveau minimum des pensions de retraite est également pointée du doigt par les avocats. "Notre minimum s'établit aujourd'hui à 1 400€ . Si on est rattachés au régime général, ça passera à 1 000 €" dénonce Nejia Bacha, militante du Syndicat des Avocats de France (SAF).

Objectif zéro audience cette semaine

Pour se faire entendre, les avocats ont décidé de poursuivre le mouvement pendant au moins une semaine. "Et non pas en saute-mouton, précise Nejia Bacha, l'objectif est d'améliorer notre visibilité, dont on manque quand on fait grève habituellement." Et pour ce faire, lundi midi, une centaine d'avocats a voté, lors de son assemblée générale, le prolongement de la grève totale pendant une semaine.

Les avocats ont également décidé de se joindre au mouvement interprofessionnel contre la réforme des retraites. "Nous manifesterons donc jeudi, en robe noire, aux côtés des autres corps de métier", annonce Nejia Bacha. "Pour qu'on gagne il faut qu'on réalise l'unité", assure l'avocate.