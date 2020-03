Réforme des retraites : les avocats du barreau de Dijon poursuivent la grève

Les avocats du barreau de Dijon se sont réunis ce jeudi 5 mars : ils ont voté à l'unanimité la poursuite d'une grève contre la réforme des retraites. Les avocats sont mobilisés depuis le 6 janvier, et depuis, ils ont déposé une liste aux municipales.

Réunis en assemblée générale ce jeudi, les avocats du barreau de Dijon ont voté la poursuite de la grève, jusqu'au 16 mars, "avec exclusion du contentieux de la liberté". Le mouvement a débuté le 6 janvier dernier. Les avocats s'opposent à la disparition des régimes autonomes.

Mardi 18 février, les avocats de Dijon ont décidé d'aller plus loin : ils ont déposé une liste pour les municipales de Dijon à la préfecture. Le but de cette liste : contester le projet de réforme et amener le débat électoral sur le sujet.