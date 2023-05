Réforme des retraites : les cinq militants de la CFDT poursuivis pour des tags à Albert seront jugés en juin

C'est une date comme un symbole. Cinq militants de la CFDT devaient être jugés ce jeudi devant le tribunal d'Amiens, pour une série de tags sur la chaussée à Albert, lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Pour des raisons de procédure, le procès se tiendra finalement le 8 juin, date à laquelle doit être débattue à l'Assemblée nationale la proposition de loi du groupe centriste LIOT pour revenir sur le report de l'âge de départ à 64 ans.

Environ 120 manifestants se sont rassemblés en début d'après-midi pour soutenir les cinq membres de la CFDT. Dans le rassemblements, des drapeaux de la CFDT, mais également de la CGT, de la FSU, de l'Unsa ou encore du parti du député François Ruffin Picardie Debout. "Ça fait plaisir parce que c'est une journée en semaine, donc les gens travaillent, ils se sont rendus disponibles et franchement, ça fait chaud au cœur de voir d'autres personnes en plus de la CFDT, il n'y a pas que du orange", réagit au micro de France Bleu Picardie l'une des prévenus, Estelle Hannecart, déléguée syndicale CFDT chez Airbus Atlantic. "Ça représente toutes nos valeurs dans ce combat : on était tous contre cette réforme des retraites, on l'est toujours, donc le combat continue et la solidarité aussi."

"Un procès politique"

"C'est un procès politique", poursuit la syndicaliste. Pour elle, c'est le fond du message qui justifie leur présence devant le tribunal. "C'est le symbole qui a été marqué au sol, #stop 64 ans, le symbole contre cette réforme des retraites. Un autre message au sol, peut être que cela serait autrement."

"Manifestement cette procédure est liée à l'expression par les militants de manière générale, et par le syndicat CFDT en particulier, de ces revendications dans le cadre des manifestations", poursuit l'avocat des cinq prévenus, Maître Florent Hennequin. Il espère une forte mobilisation le huit juin prochain, à l'instar de celle de ce jeudi. "Ça fait chaud au cœur de mes clients de voir que l'intersyndicale s'était réunie pour les soutenir, ça les a reboosté. Ils sont très affectés par cette procédure dont ils font l'objet, ce ne sont pas des habitués des tribunaux. Devoir se représenter dans un mois, ça leur coûte, ils espèrent effectivement que les militants seront à nouveau là pour les soutenir." L'avocat annonce qu'il plaidera la relaxe, au nom de la liberté d'expression.

Une nouvelle journée d'action est prévue l'avant veille du procès, le 6 juin, à l'appel de l'intersyndicale. "Nous appelons unitairement nos organisations à aller rencontrer les députés partout pour les appeler à voter cette proposition de loi. Dans ce cadre, l'intersyndicale appelle à multiplier les initiatives avec notamment une nouvelle journée d'action commune, de grèves et de manifestations le 6 juin ", écrivent les syndicats dans leur communiqué.