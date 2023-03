Réforme des retraites : les écoles de Nîmes à nouveau affectées par la grève

Les écoles de Nîmes seront à nouveau affectées par la grève contre le projet de réforme des retraites du gouvernement ce jeudi. La Ville anticipe la fermeture ou la réorganisation de plusieurs de ses services indique la mairie dans un communiqué.

Sur les 83 écoles que compte la Ville, 42 nécessiteront la mise en place d’un service minimum d’accueil (SMA), assuré par les services de la Ville dès lors que le taux de grévistes enseignants est supérieur à 25 %. Cet accueil des élèves, uniquement pour les enfants de parents sans solution de garde, se fera normalement, de 7h30 à 18h30 avec un périscolaire le matin et le soir, et un déjeuner en cantine. Sur le temps scolaire, si les cours ne sont pas assurés par l’enseignant, ce sont les ALAé qui prendront le relais et proposeront des animations.

Situations variables dans les crèches

Alors que 33 établissements fonctionneront normalement pour les services périscolaires (moins de 25 % de grévistes enseignants), 7 écoles se verront dans l’impossibilité d’assurer un SMA : la maternelle Charles Martel et la primaire André Galan, où il n’y aura aucun enseignant ni agent communal ; ainsi que les maternelles Pauline Kergomard et Jacques Prévert, et les élémentaires Charles Martel, Jean d’Ormesson et La Gazelle, où même si les cours restent possibles dans plusieurs classes, la restauration scolaire et les accueils ALAé du matin et du soir ne pourront fonctionner. A l’école élémentaire Prosper Mérimée, seule la restauration scolaire ne pourra être assurée. La Ville a contacté en amont par sms les familles concernées par des dysfonctionnements pour les appeler à prendre leurs précautions.

La situation dans les crèches diffère en fonction des sections dans les cinq structures municipales,

• Crèche les Alisiers : si l’accueil des « moyens » reste ouvert, la section « moyens-grands » sera fermée l’après-midi. Fermeture totale pour les « bébés ».

• Crèche les Grillons : ouverte toute la journée.

• Halte-garderie Les Amelliers : l’établissement fermera ses portes l'après-midi.

• Crèche Eugenie Cotton : un service minimum d’accueil sera organisé pour les « bébés » et la section « moyens-grands » pour les parents qui travaillent et sans solution de garde, dans la limite des taux d’encadrement (15 enfants pourront être accueillis au maximum).

• Crèche Delon Soubeyran : tandis que la halte-garderie sera fermée à la journée, l’accueil des « bébés » et des « grands » aura lieu normalement. La section des « moyens » anticipera sa fermeture à 15 heures.