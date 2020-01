Réforme des retraites : une mobilisation en baisse mais qui reste importante à Reims

Reims, France

Le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement dure maintenant depuis plus d'un mois. Ce jeudi 09 janvier, les syndicats demandent une nouvelle fois le retrait de la réforme des retraites et organisent une nouvelle journée interprofessionnelle de grève et de manifestations. La CGT, FO, la CFE-CGC, la FSU, Solidaires, Unef et UNL réclament également "l'ouverture de négociations constructives afin d'améliorer le régime actuel".

Dans notre région, plusieurs rassemblements sont organisés. Selon une première estimation de nos reporters sur place à Reims, les manifestants seraient environ 2 000. La mobilisation est en baisse mais reste importante.

36e journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Des rassemblements sont aussi prévus à Châlons-en-Champagne, Épernay, Charleville-Mezière ou encore Vitry-le-François.

Aujourd'hui, au niveau national, les regards seront justement portés sur l'ampleur de la mobilisation. Le 5 décembre, au premier jour du mouvement, entre 806.000 (ministère de l'Intérieur) et 1,8 million (CGT) de personnes avaient battu le pavé, un score qui n'a plus été égalé les 10 et 17 décembre.

La CFDT, favorable au principe d'un système "universel" par points unifiant les 42 régimes actuels, reste opposée à l'instauration d'un âge pivot à 64 ans.