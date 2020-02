Réforme des retraites : nouvelle journée de mobilisation en Drôme et en Ardèche

La réforme des retraites encore et toujours contestée dans la rue. De nouvelles manifestations sont prévues ce jeudi un peu partout en France, alors même que le texte est examiné ces jours-ci par une commission spéciale de l'Assemblée nationale.

En Drôme et en Ardèche, certaines manifestations ont démarré dès 11 heures. A Privas par exemple, où le défilé s'est élancé de la CPAM et qui rassemble à la mi-journée environ 160 manifestants selon la police, et Tournon-sur-Rhône, avec une trentaine de manifestants.

Les manifestants privadois devant la CPAM ce jeudi matin. © Radio France - François Breton.

A Valence, le rassemblement part du Champs de Mars à 14 heures. Même horaire pour Montélimar, Aubenas ou encore Annonay.

Il y a des perturbations dans les écoles : deux d'entre elles sont complément fermées à Romans-sur-Isère par exemple, La Martinette et Les Ors. Sept écoles sont partiellement ou totalement fermées aussi à Valence : les maternelles de Archimbaud, Chauffour et Michelet et les élémentaires de Camus, Freinet, Montaigne et Renan. La cantine n'est pas assurée partout non plus. Les parents ont été avertis et des services minimum d'accueil sont mis en place.

La précédente journée d'action, le 24 janvier dernier, avait rassemblé 8 000 manifestants en Drôme et en Ardèche.