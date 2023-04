Réforme des retraites : "on a été attaqué par la police" dénonce le service d'ordre des syndicats à Strasbourg

Le service d'ordre de l'intersyndicale s'est fait gazer pendant la manifestation contre la réforme des retraites ce jeudi 6 avril à Strasbourg. Ce n'était jamais arrivé dans la capitale alsacienne raconte Gilles Dimnet secrétaire de l'Union départementale de la CGT du Bas-Rhin et responsable du service d'ordre de l'intersyndicale "pendant la manifestation nous avons appris qu'il y avait des problèmes à l'arrière du cortège. Le service d'ordre a reculé pour aller voir ce qui se passait et là des policiers armés, casqués se sont avancés vers nous. Un responsable nous a dit qu'il fallait laisser passer les voitures de police qui arrivaient dans notre dos et à ce moment alors qu'on discutait, d'un coup sans raison, un policier m'a gazé directement dans le visage puis on nous a balancé une grenade lacrymogène. On a été aspergé de gaz, et on a été chargé des coups de matraques dans les jambes. On a été attaqué par la police. On est ulcéré, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a déjà eu des situations tendues à Strasbourg mais là on a été ciblé, attaqué, frappé par les forces de l'ordre alors qu'il n'y avait aucun heurt à ce moment là".

ⓘ Publicité

Laurent Feisthauer le patron de la CGT dans le Bas-Rhin était au milieu du cortège au moment des faits "c'est la première fois que cela arrive. Jusque là on avait des relations cordiales avec la police pour l'organisation, là ça pose question". La CGT compte interpeller la préfecture suite à cet incident.