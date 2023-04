Réforme des retraites : quatre manifestants convoqués à la gendarmerie après des tags à Albert

Quatre manifestants contre la réforme des retraites sont convoqués à la gendarmerie d'Albert mercredi 5 avril à 10H. Les syndicats appellent à se rassembler devant les locaux de la gendarmerie pour soutenir ceux qui, lors de la manifestation du 7 mars dernier à Albert, ont réalisé une vingtaine de tags "Stop 64 ans", sur la route et sur l'Espace Emile Leturcq. La mairie d'Albert a déposé plainte dans la foulée des faits.

"Une plainte pour dissuader les manifestants de re-tagguer"

Joint par France Bleu Picardie, Claude Cliquet, le maire de la commune, indique que ces tags ont été réalisés "sur la route, sur le macadam, mais aussi sur l'Espace Emile Leturcq. Déposer plainte, c'était pour dire aux manifestants de ne pas recommencer car même avec du décapant, le tag part difficilement sur la pierre de l'Espace Leturcq. Je ne pensais que la plainte irait plus loin", détaille Claude Cliquet, qui dit avoir été averti par la police municipale de ces tags. L'élu assure également ne pas vouloir empêcher les manifestations.

De leurs côtés, les syndicats dénoncent en effet "une répression" de la mairie pour empêcher la mobilisation contre la réforme des retraites. "On demande au maire de retirer sa plainte, indique à France Bleu Picardie Sébastien Clin, responsable de l'unité locale de la CFDT à Albert. Ces tags ne sont pas agressifs, ils n'insultent personne : ce n'est pas du grand banditisme." Le responsable syndical assure que la plupart des tags ne sont quasiment plus visibles un mois après, entre le passage des voitures sur la route et le travail des services de la ville qui effacent ceux de l'espace Leturcq.

Une crainte que la mobilisation s'essouffle à Albert

Sébastien Clin redoute aussi les suites de cette plainte : "Je crains les répercussions aussi en cas de sanction pour les quatre manifestants qui ont taggué : je redoute que cela puisse faire peur et dissuader les gens d'aller manifester à Albert contre la réforme des retraites." La CFDT, qui n'a pas retagué depuis à le 7 mars Albert, dit envisager de refaire ces tags lors des prochaines mobilisations, "mais en faisant attention à ne pas les faire ailleurs que sur la route. Ce tag est plutôt esthétique, on le fait à l'appel de la CFDT au niveau national." Le responsable local de la CFDT ajoute : "On voit aussi des tags sur la route pour les évènements sportifs, la Ville d'Albert en fait elle-même sur les trottoirs pour l'arrivée du printemps : elle ne va pas porter plainte contre elle-même !"

Autre argument avancé par l'intersyndicale sur ce dépôt de plainte : une querelle entre syndicats. Selon la CFDT et la CGT, le maire Claude Cliquet, ancien du syndicat Force Ouvrière, "n'aime pas la CFDT". Interrogé sur ce point par France Bleu Picardie, Claude Cliquet répond simplement "être parti il y a longtemps, en 2010, de FO. Cette plainte n'a rien à voir avec la CFDT, je ne ferai pas plus de commentaires sur ce point".