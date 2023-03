Réforme des retraites : quatre militants syndicaux arrêtés dans le Tarn

Les syndicats sont stupéfaits. A 6h, plusieurs militants et responsables syndicaux ont été arrêtés. Il s’agit d’un responsable départemental du syndicat FSU, d’un membre de la confédération paysanne, d’un membre de Sud PTT et d’un militant manifestant non-syndiqué.

Manifestation spontanée du 16 mars

Des arrestations dans le cadre des violences de la manifestation du 16 mars, le soir ou le gouvernement a activé l’article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Des poubelles avait été lancé une poubelle en feu contre le portail de la préfecture. Depuis ce jour, lors des différents manifestations, le secteur de la préfecture à Albi avait été totalement bloqué.

"Autoritarisme"

Les syndicats, très remontés par ces arrestations, ont tout de suite appelés à la manifestation ce jeudi 30 mars dès 11h. "Alors que, malgré la colère légitime, la mobilisation dans le Tarn se passe bien et paisiblement, Monsieur le Préfet du Tarn instaure un climat de tension inquiétant et intolérable : mise en place d'un dispositif de sécurité disproportionné et liberticide, appel dans la presse à des arrestations pour slogans, amende infligée pour diffusion de musique depuis son domicile..." Et ces quatre garde à vue sont pour les syndicats, une manière de brimer le mouvement et la contestation. "Cette intimidation sur le droit syndical est une nouvelle étape dans l'autoritarisme que nous connaissons. C'est intolérable. C'est inacceptable. Nous appelons à rassemblement devant le commissariat d'Albi à partir de 11 heures afin de soutenir les camarades arrêtés et exiger leur libération immédiate."