Réforme des retraites : six interpellations à Strasbourg après des dégradations lors d'une manifestation

La préfecture du Bas-Rhin indique mardi matin que six personnes ont été interpellées à Strasbourg en marge de la manifestation contre la réforme des retraites lundi soir. Un millier de personnes s'est rassemblé place Kléber dans la soirée après l'adoption définitive de la réforme des retraites. Il y eu des huées, des slogans "nous aussi on va passer en force".

ⓘ Publicité

Des manifestants ont en suite commis des dégradations : une dizaine de poubelles ont été incendiées, des panneaux publicitaires et des abribus ont été détruits, la façade d'une banque caillassée. La préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier "condamne avec la plus grande fermeté les nombreuses dégradations commises à Strasbourg et nombreux jets de projectiles dont ont été victimes les policiers".