Réforme des retraites : toutes les gardes à vue levées, cinq personnes au moins risquent des poursuites

La majorité des 35 gardes à vue ne feront donc pas l'objet de poursuites. Même si cinq personnes au moins, des jeunes, risquent des peines pour destruction de biens ou violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elles ont été interpellées après la manifestation de jeudi à Toulouse, contre la réforme des retraites. Au niveau de Jean Jaurès, des affrontements ont eu lieu avec des jets de projectiles, des feux de poubelles, un abribus et une vitrine de banque cassés.

ⓘ Publicité

À lire aussi Réforme des retraites : 35 personnes interpellées jeudi à Toulouse, une vingtaine relâchées

Un homme en détention provisoire

Deux femmes de 20 et 23 ans ont été présentées au Parquet de Toulouse samedi après-midi pour participation à un attroupement en vue de commettre un délit et destruction de biens d'utilité publique. L**'incendie d'un container** notamment. Elles seront bientôt convoquées et ont en attendant été placées sous contrôle judiciaire.

Un homme de 28 ans sera jugé ce lundi en comparution immédiate, notamment pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il est en détention provisoire et risque cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Vendredi deux autres personnes ont été présentées au parquet : des jeunes hommes d'une vingtaine d'années. Ils ont interdiction de manifester jusqu'à leur jugement.