Réforme des retraites : les trois élus syndicaux et les deux militants arrêtés dans le Tarn jugés en mai

Quelque 250 personnes étaient réunies ce vendredi après-midi 31 mars devant le tribunal d’Albi pour le procès de cinq militants accusés de débordements lors de la manifestation non déclarée du 16 mars contre la réforme des retraites à Albi.

Destruction de ganivelles

Cinq militants qui ont refusé d’être jugés en comparution immédiate. Âgés de 23 à 67 ans, les prévenus comparaissaient au tribunal pour des faits de dégradations de bien public en réunion (à savoir la destruction de ganivelles en bois, ces petites clôtures ne bois qui protège les cultures) pour trois d’entre eux. Les deux autres sont poursuivis pour dégradations par incendie, à savoir le portail de la préfecture d’Albi qui été endommagé à cause d’une poubelle en feu.

Les trois élus syndicaux appartiennent à la confédération paysanne, à SUD-PTT et à la FSU. À la demande du parquet, ces cinq militants ont été placés sous contrôle judiciaire, avec interdiction de contact entre eux. Ils doivent également pointer au commissariat une fois par semaine.

Disproportionnées

Les cinq manifestants, avaient été interpellés à leur domicile, très tôt, jeudi 30 mars 2023. Ils ont été placés en garde à vue pendant 30 heures dans la foulée au commissariat d'Albi. Ils estiment que leur garde à vue et le traitement judiciaire de cette affaire sont totalement disproportionnées. Pour eux, on cherche clairement à faire pression sur l’intersyndicale.

Dimitri Orthez travaille à la poste, il est élu SUD-PTT. Et il n'en revient toujours pas d'avoir passé une trentaine d'heure ne garde à vue pour la destruction d'une barrière en bois. "C'est éprouvant, nous ne sommes pas préparés à cela. Mais on ressort de garde-à-vue encore plus motivés pour la lutte. Et nous allons aussi nous battre pour nos deux camarades interpellés pour avoir mis le feu au portail de la préfecture. Ce n'est pas vrai. Et nous allons les défendre jusqu'au bout".

Bastien Alberty est professeur des écoles remplaçant dans le Tarn. À 29 ans, il est élu à la FSU. Il est actuellement enseignant dans une école de Carmaux. Et il raconte sa garde à vue, qu'il ne comprend toujours pas. " Se faire réveiller à 5h du matin, avec mon petit dans les bras, ca fait vraiment bizarre. Nous sommes trois sur cinq à être des élus syndicaux. Est-ce qu'il faut y voir un message, je n'espère pas."

L’audience a donc été renvoyée au 2 mai prochain à 14h. Et pour rappel, toutes les manifestations déclarées par l'intersyndicale se sont déroulées sans aucune violence à Albi.