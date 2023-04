Réforme des retraites : un syndicaliste enseignant convoqué à la gendarmerie

Sur la page Facebook de la FSU dans la Drôme, ce mercredi 26 avril, on peut lire ces mots : "contre la criminalisation de l'action syndicale". Un tract est publié et partagé sur les réseaux sociaux du syndicat enseignant, suite à la convocation, par la gendarmerie de la Drôme, d'un professeur isérois, responsable académique et national du SNEP-FSU (branche de la FSU réservée aux professeurs d'EPS du secondaire).

Il est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre plusieurs infractions lors d'une opération "péage gratuit", menée le 6 avril au matin à la barrière de péage de Valence Sud (Portes-lès-Valence). La FSU 26 "dénonce fermement ces tentatives d'intimidation" et appelle à un rassemblement devant la brigade de gendarmerie de l'EDSR (Bourg-lès-Valence) au moment de la convocation du professeur d'EPS de Salaise-sur-Sanne (Isère), c'est-à-dire mardi 2 mai.

L'enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par Vinci Autoroutes. Le 6 avril, vers 7 heures du matin, une cinquantaine de personnes se sont rendues au péage de Valence-sud, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, pour une opération "barrage filtrant" et "péage gratuit", qui a duré environ une heure. Ainsi, le professeur n'est pas le seul à être convoqué dans le cadre de l'enquête, au moins un autre participant l'est.

Lors de cette opération, les barrières ont été levées de force, des endroits du péage tagués (cabines et îlots directionnels), les caméras de surveillance dissimulées. L'EDSR était présente sur les lieux au moment des faits. Les infractions pouvant être reprochées aux personnes convoquées sont les suivantes :

occupation du domaine public autoroutier non-autorisée,

circulation d'un piéton sur autoroute,

dissimulation volontaire du visage sans motif légitime lors d’une manifestation sur la voie publique accompagnée de troubles ou risques manifestes de troubles à l’ordre public,

entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique

participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens,

lors de manifestation sur la voie publique

dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique

Dans son tract, la FSU de la Drôme dénonce des "tentatives d'intimidation qui ciblent arbitrairement des 'responsables' et qui ont pour objectif de museler l'engagement des militants et militantes qui luttent contre la réforme des retraites". Amélie Chapapria, responsable du syndicat dans la Drôme, ajoute : "on connaît ce militant, c'est l'exemple même de la recherche de collectif, il est pacifique dans l'expression de l'opposition, c'est choquant. Depuis le début du mouvement on n'avait pas du tout ce genre de relations avec les forces de l'ordre", dit-elle.