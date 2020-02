Une dixième journée de mobilisation est prévue ce jeudi 20 février alors que les débats s’enlisent à l’Assemblée et à la conférence de financement qui réunit les partenaires sociaux. La CFE-CGC dénonce un système de retraite « qui part dans l’inconnu ».

Réforme des retraites : « un système injuste et dangereux » pour la CFE-CGC

La conférence de financement se poursuit avec une réunion ministère de la santé ce jeudi, dans une ambiance électrique. Patronat et syndicats affirment leurs propositions pour tenter de trouver une solution pour ramener le système de retraite à l’équilibre en 2027 mais le gouvernement interdit toute hausse ou baisse des pensions. La CGT menace de claquer la porte et envisage une « contre-conférence ».

Pour l’instant, la CFE-CGC reste autour de la table. « Nous sommes une organisation constructive et force de propositions (…) nous sommes aujourd’hui autour de la table avec un certain nombre de propositions à apporter et jusqu’au bout nous essaierons de faire valoir nos positions », explique André Legault, président du syndicat des cadres pour l’Ile-de-France.

« On est dans un système de retraite qui part dans l’inconnu, injuste et dangereux ». André Legault, invité de France Bleu Paris, dénonce un projet qui « engendre un déficit non négligeable du paiement des retraites ». « Nous pensons que le gouvernement met en œuvre un système qui serait déficitaire ».

Selon le gouvernement, si rien n'est fait, le déficit cumulé entre 2018 et 2030 pourrait atteindre 113 milliards d'euros.