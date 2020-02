Réforme des retraites : une caisse de grève va indemniser les cheminots de Savoie

C'est la 10e journée de mobilisation et parmi ceux qui défileront jeudi à Chambéry, il y aura les irréductibles. Les cheminots qui sont mobilisés depuis le 5 décembre. Pour plusieurs dizaines d'entre eux, la fiche de paie du mois de janvier affiche 0 euro C'est le cas de Jérôme Perrin, conducteur de train fret à Chambéry. Ce syndicaliste FO a sa fiche de paie du mois de janvier sous les yeux : sans aucun salaire.

Comme vous pouvez le voir le net à payer en bas de ma fiche de paie, c'est 0. Je suis même en négatif par rapport au net imposable

60 000 euros sont arrivés jusqu'en Savoie

Pour tenir le coup, le cheminot a sa prime de fin d’année et compte sur un coup de pouce de la caisse de grève. Plus de 2,2 millions d'euros ont été récoltés par la CGT info com depuis le 5 décembre et dont 60.000 euros sont arrivés jusqu'en Savoie. Matthieu Jaunasse, conducteur de TER et secrétaire général de la CGT cheminots de Chambéry, collectent les fiches de paie des cheminots.

Sur les 60 dossiers, on a un total de 60.000 euros de perte de salaire en totalité. Ça correspond déjà à l'enveloppe totale. On ne pourra donc pas rembourser intégralement les jours de grève. C'est juste pour permettre aux cheminots de continuer à lutter et remplir leur caddie.

400 euros environ pour les grévistes depuis le 5 décembre

Syndiqués ou non, les cheminots ont jusqu'à ce vendredi 7 février pour se manifester. Ensuite les syndicats décideront de comment répartir la cagnotte. Pour ceux qui comme Jérôme ont cumulé plus de 20 jours de grève, ils peuvent espérer recevoir environ 400 euros.