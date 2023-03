Réforme des retraites : une centaine de manifestants à Metz après le déclenchement du 49.3

Metz n'a pas fait exception : les opposants à la réforme des retraites ont manifesté devant la Préfecture de la Moselle, quelques minutes après l'annonce par Elisabeth Borne du déclenchement de l'article 49.3 de la constitution pour faire passer son projet sans vote des députés. Mais à la différence d'autres villes , le rassemblement messin était prévu depuis déjà plusieurs jours, et il s'est déroulé dans le calme, sans aucun débordement.

Une centaine de militants syndicaux, avec drapeaux et fumigènes, pour réaffirmer leur opposition à la réforme et leur détermination à la combattre, d'autant plus face à ce que beaucoup qualifient de "passage en force" d'Emmanuel Macron.

"Déni de démocratie"

"C'est clairement un constat d'échec" confie Julien Lazarin, le secrétaire général de la CFTC en Moselle, "on s'en doutait mais on pensait quand même que cela passerait au vote. C'est un déni de démocratie : trois quart de la population est opposée à cette réforme." Pour la CGT, Dimitri Norsa voit même dans cette décision du gouvernement "un danger pour la démocratie et la République : il y a des risques de réactions violentes et incontrôlées. Je suis inquiet." Une crainte partagée par d'autres militants comme Serge Spanier, de l'UNSA 57 qui rappelle que la mobilisation s'est déroulée jusqu'à présent dans le calme. "La violence, ce n'est pas l'objectif."

Augmenter la pression

Pour autant, chacun appelle les opposants à faire monter la pression d'un cran, "avec des actions coups de poing et de gros blocages" pour Julien Lazarin. Dimitri Norsa appelle les salariés "à discuter entre eux dans les entreprises et décider ensemble de la grève et du blocage de l'économie."

Des actions sont d'ores et déjà annoncée, avec notamment une opération escargot sur l'A31, à l'initiative de la CGT Métallurgie, entre la ZAC d'Augny et Lesménils à partir de 8h30.